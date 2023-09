Reggio. Siracusano e Cannizzaro hanno visitato il carcere di Arghillà - Tempostretto

Barbera: "il sistema carcerario ed in particolare quello di Arghillà è stato messo in ginocchio (come tanti) dalla legge Madia"

REGGIO CALABRIA – Il sottosegretario di stato, Matilde Siracusano e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, nella giornata di ieri hanno visitato il carcere di Arghillà. In una nota di ringraziamento il delegato nazionale AS.P.PE Luigi Barbera ha spiegato come “la vicinanza del mondo politico al carcere ed in particolare a quello di Arghillà è stato messo in ginocchio (come tanti) dalla legge Madia. I due onorevoli hanno toccato con mano la realtà dei fatti facendosi portavoce al Governo delle problematiche evidenziate dal personale di Polizia Penitenziaria presente”. Per il sindacalista AS.P.PE la carenza di organico “deve indurre il Governo a scelte coraggiose optando a risoluzioni alternative anche alla luce degli imminenti pensionamenti che determineranno un ulteriore depauperamento delle già precarie risorse. Il carcere – conclude Barbera – ha bisogno di urgenti investimenti sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il profilo trattamentale affinché si curi l’interesse collettivo“.