Reggio. Tentano di rubargli l’auto, 20enne accoltellato alla gola

REGGIO CALABRIA – Sabato notte, è stato ferito gravemente alla gola, un giovane di 20 anni, mentre stava raggiungendo la sua auto, dopo aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. il fatto è accaduto in centro città nella zona della movida, dove ci sono numerosi locali. Secondo la descrizione del giovane, mentre stava raggiungendo la propria auto, ha notato una persona, molto probabilmente un extracomunitario, all’interno del proprio mezzo con l’intenzione di rubarlo. Una volta sceso dall’auto, il ladro ha estratto un taglierino, ferendo il giovane alla gola. Sul posto sono giunte le volanti della Questura e agenti della Squadra Mobile, mentre il 20 enne è stato ricoverato in gravi condizioni al Gom di Reggio Calabria