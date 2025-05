Reggio. Tutto esaurito per Math in Action 2025, boom di prenotazioni sulla piattaforma online

Grande successo per la seconda edizione dell’evento che unisce matematica e archeologia sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale

REGGIO CALABRIA – Il grande interesse per la matematica e la straordinaria risposta del pubblico hanno decretato il successo dell’edizione 2025 di Math in Action, l’evento di divulgazione scientifica promosso dal Dipartimento MIFT dell’Università di Messina, dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dall’associazione Calabria Formazione. A pochi giorni dall’evento, in programma martedì 20 maggio 2025 alle ore 16:00, i posti disponibili sulla piattaforma di registrazione Eventbrite sono andati completamente esauriti, raggiungendo il numero massimo consentito di 90 partecipanti, per ragioni di sicurezza legate alla capienza della sala conferenze sulla terrazza panoramica del Museo.

Un risultato che conferma la crescente attenzione verso le attività di Terza Missione dell’Ateneo e la capacità dell’iniziativa di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Sono ancora accettate registrazioni con riserva, inviando nome, cognome e contatti email e telefonici dei partecipanti all’indirizzo email:

info@mathinaction.it

Queste richieste non garantiscono l’ammissione all’evento, ma daranno diritto all’ingresso in ordine di ricezione, esclusivamente nel caso in cui alcuni degli iscritti non dovessero presentarsi entro l’orario di inizio. Il Comitato Scientifico (Matteo Gorgone, Giorgio Nordo, Francesco Oliveri, Patrizia Rogolino dell’Università di Messina) e il Comitato Organizzatore (Romano Britti, Antonio Galletta, Carmelo Nucera di Calabria Formazione) ringraziano il pubblico per la partecipazione entusiasta e ricordano che a tutti i presenti sarà rilasciato un attestato utile ai fini dell’aggiornamento dei docenti e dei PCTO per gli studenti.

Math in Action si conferma così come un’occasione unica per vivere la matematica contemporanea in una cornice culturale d’eccezione, tra scienza, storia e bellezza.