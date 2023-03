Reggio. Versace e Mantegna sulla Sp73: «Recuperate somme per i primi interventi» - Tempostretto

Il consigliere delegato: «Il collegamento Benestare-San Luca versa in condizioni critiche. Noi i primi ad interessarci dopo decenni di abbandono»

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, accompagnato dal consigliere delegato Domenico Mantegna, ha effettuato un sopralluogo sulla Sp73, la strada provinciale che collega la frazione Belloro di Benestare alla frazione Ientile di San Luca. «E’ un’arteria molto importante», ha ricordato il consigliere Mantegna nel ringraziare Versace per «la sensibilità dimostrata nel rispondere, prontamente, alla richiesta di intervento formulata nel corso delle ultime settimane».

Un passo in avanti

«La Sp73 – ha spiegato il consigliere delegato – pur rappresentando un percorso particolarmente significativo, da decenni versa in uno stato di degrado. Si presenta, in più parti, dissestata e necessita di interventi mirati. Proprio per questo, insieme ai tecnici della Città Metropolitana, siamo riusciti a recuperare alcune somme per risolvere le criticità più urgenti». «In questo tratto – ha aggiunto Mantegna – insistono problemi di manutenzione ordinaria, ma anche di messa in sicurezza nelle parti in cui mancano i parapetti. Con il sindaco facente funzioni Versace, dunque, abbiamo percorso l’importante arteria viaria per prendere contezza, in prima persona, delle diverse problematiche. L’attività che porremo in essere non sarà certo risolutiva, ma rappresenterà, comunque, un grande passo in avanti considerato che, da tempo immemore, non si svolgono interventi lungo la Sp73».