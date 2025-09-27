Regionali Calabria. Armando Neri (Lega), ha incontrato i giovani

Tra i partecipanti illustri, da segnalare la presenza del Senatore Tilde Minasi, che ha espresso il suo sostegno ad Armando Neri

REGGIO CALABRIA – Armando Neri, coordinatore della Lega per la Città di Reggio Calabria e candidato alle elezioni regionali della Calabria del 5 e 6 ottobre, ha promosso un evento con i giovani che ha registrato una massiccia partecipazione, con tantissimi presenti che hanno dimostrato un grande interesse per le proposte del candidato della Lega.

Tra i partecipanti illustri, da segnalare la presenza del senatore Tilde Minasi, che ha espresso il suo sostegno ad Armando Neri per le elezioni regionali e dell’onorevole Claudio Durigon, vicesegretario federale della Lega e Sottosegretario del Ministero del Lavoro, che ha fortemente rafforzato il partito in Calabria e che ha fatto un importante endorsement per il candidato Armando Neri, in occasione dell’evento svoltosi in un noto locale del Lungomare.

L’evento è stato un vero e proprio successo, con una grande affluenza di pubblico che conferma la bontà del progetto politico della Lega e di Neri, con tanti cittadini che hanno potuto discutere in modo aperto e costruttivo delle principali tematiche che riguardano la città e il futuro dei suoi abitanti.

Questa straordinaria partecipazione, impreziosita dalla presenza del Senatore Tilde Minasi e del Sottosegretario Claudio Durigon, ha ulteriormente rafforzato il sostegno alla Lega da parte della Città di Reggio Calabria, dimostrando che il partito è una forza politica in grado di coinvolgere i giovani e di dare risposte concrete al Sud ed alla Calabria.