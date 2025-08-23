Regionali Calabria. Il centrosinistra ufficializza Pasquale Tridico candidato presidente

La decisione, è stata presa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme, alla presenza di rispettivi segretari regionali

In Calabria, le forze politiche che compongono il “campo largo” hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, alla presidenza della Regione Calabria. La decisione, è stata presa nel corso di una riunione stamattina a Lamezia Terme: all’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista. Nei giorni scorsi l’europarlamentare del M5s aveva sciolto le riserve confermando la propria disponibilità alla coalizione.

Per il segretario regionale del Pd, il senatore Nicola Irto, si tratta di “un dato politico straordinario. Mettere assieme 12 sigle, 12 partiti attorno a una candidatura, attorno a un programma, attorno a una coalizione larghissima, è un segnale di unità larghissima. Noi – ha proseguito Irto – abbiamo fatto tesoro degli errori del passato. Si arriva a un centrosinistra larghissimo e unito, per battere la destra, che sta pensando solo ed esclusivamente al potere e non ai bisogni dei calabresi.

Pasquale Tridico è riuscito a trovare il consenso di tutte le forze del centrosinistra perché è una figura tecnica che viene vista un po’ anche fuori quota rispetto ai partiti. Una persona che è riuscita, nella sua storia, a porsi al di là dei partiti. Per questo tutti gli hanno attribuito la riconoscibilità di candidato che può raccogliere il consenso anche di forze politiche molto diverse tra di loro”