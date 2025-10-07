Regionali Calabria. Nella circoscrizione Sud il centrodestra conquista cinque seggi su sette

Il consigliere supplente potrà subentrare temporaneamente in Consiglio al posto di coloro che saranno nominati assessori

Con lo scrutinio ormai concluso, nella circoscrizione Sud il centrodestra si aggiudica cinque seggi su sette per il nuovo Consiglio regionale.

Gli eletti sono Domenico Giannetta e Salvatore Cirillo di Forza Italia, Giacomo Crinò in quota Occhiuto Presidente, l’assessore uscente Giovanni Calabrese e Giuseppe Mattiani della Lega, anch’egli uscente ma come consigliere.

All’opposizione vanno due seggi, entrambi conquistati dal Partito Democratico, si tratta di Giuseppe Ranuccio e del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Un fattore da non sottovalutare è quello dei primi dei non eletti, nelle liste di maggioranza. Con la recente introduzione della legge del consigliere supplente, infatti, chi segue immediatamente gli eletti potrà subentrare temporaneamente in Consiglio al posto di coloro che saranno nominati assessori, pur senza che ciò comporti un ingresso definitivo.

