Ars, Catalfamo presenta un disegno di legge contro le dipendenze patologiche

Una iniziativa di tutta Fratelli d'Italia e del gruppo parlamentare all'Ars, voluta dal capogruppo Antonio Catalfamo: un testo unico contro le dipendenze patologiche.

E' stato depositato la scorsa settimana, partendo dal testo base sulla ludopatia e ampliandone la portata, estendo gli strumenti normativi, al caso dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.

E’ stato presentato oggi un disegno di legge che comprende anche quello sulla ludopatia presentato la scorsa settimana e che consiste in un unico strumento pensato per contrastare le dipendenze patologiche: l’abuso di alcol, l’uso di sostanze stupefacenti e, appunto, i casi di dipendenza da gioco d’azzardo (cosiddetti GAP).

“Discutendo sia in commissione che con altri colleghi che hanno presentato disegni di legge sulle singole materie di cui vogliamo occuparci, ho pensato a un testo che racchiudesse tutte le dipendenze patologiche, uno strumento unico e forte pensato per contrastare questo tipo di problematiche sociali coinvolgendo Asp e Comuni.” Ha spiegato l'On. Catalfamo.

L’elemento di novità del testo unico, è rappresentato da un super organo istituzionale interno all’Assessorato della Salute:

“Invece che pensare a singoli osservatori abbiamo creato i supposti normativi per un unico comitato scientifico di controllo che avrà lo scopo di monitorare e predisporre gli strumenti di contrasto per tutte le dipendenze patologiche sul territorio regionale con l’ausilio di singoli comitati interni a ciascuna Asp. Anche in ottica di risparmio per le casse regionali, invece che avere tre osservatori diversi esterni, un unico comitato scientifico che coordina il lavoro delle Asp e presieduto da esponenti interni all’Assessorato permetterà un lavoro più sinergico con gli enti locali e un’autonomia maggiore dalla politica.”

Il disegno di legge predispone sanzioni e strumenti a contrasto per l’abuso di alcol per i minorenni - iniziativa di legge lanciata da Fratelli d’Italia in tutte le Regioni in cui è presente con una rappresentanza istituzionale - e si occupa di disciplinare a livello sanitario il trattamento dei soggetti che hanno fatto uso di sostanze stupefacenti.

In ultima analisi, il ddl prende in esame il mondo della ludopatia - quindi le dipendenze patologiche da gioco d’azzardo - impianto normativo già presentato dallo stesso On. Catalfamo e quindi inglobato in questo testo unico. Insieme alla firma dell’On. Antonio Catalfamo anche quella dei colleghi di Fratelli d’Italia Gaetano Galvagno ed Elvira Amata.