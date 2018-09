De Luca agli "ex": Pronto al dibattito pubblico. Ma se fossi in loro tacerei

Il botta e risposta tra De Luca e l’ex amministrazione continua, ma con un “posticipo” al 30 settembre. Il sindaco raccoglie la sfida lanciata da Accorinti, Signorino e De Cola ad un dibattito pubblico e li invita a farlo sul contenuto della relazione d’inizio mandato, alla quale la nuova giunta sta lavorando da alcuni giorni. Insomma la sfida di De Luca all’ex è sui contenuti.

“Padre perdonali perché non sanno quello che hanno fatto e non sanno quel che dicono” scrive su facebook in risposta alla nota con la quale gli ex assessori sostengono che sul fronte fondi extra comunali il sindaco stia dicendo frottole (leggi articolo in homepage).

“Domenica 30 settembre dalle ore 18:00 in piazza Duomo sarà distribuita la copia della relazione di inizio mandato del Sindaco De Luca nell’ambito di un comizio di inizio mandato o di fine mandato ( attendiamo in merito le determinazioni del consiglio comunale). Da quel momento apriremo il confronto con tutti iniziando dalle organizzazioni sindacali e della associazione di categoria degli industriali e degli imprenditori medio piccoli. Se il buon De Cola, Signorino e sodali vogliono un dibattito pubblico sul contenuto della nostra relazione saremo ben lieti di concederlo. Io al loro posto almeno per pudore tacerei per sempre”