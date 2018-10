Piano Industriale Messinaservizi , Lombardo: “Nessuna bocciatura politica”

“La non adozione del Piano Industriale non è una bocciatura politica. Un piano industriale, per una gestione aziendale per i prossimi 7 anni e per un fatturato di oltre 200 MILIONI di euro, non si può approvare sotto la pressione e la minaccia di uno sciopero di settore. Il presidente del Consiglio di Amministrazione di MessinaServizi Bene Comune, Pippo Lombardo, risponde alle accuse di Fp Cgil e Uiltrasporti ( VEDI QUI)

“L’azienda - continua Lombardo - ha in atto un contratto di servizio, il Comune ha un Piano ARO approvato, e se fino ad adesso non ha fatto i dovuti investimenti, sicuramente non è colpa di questo CdA. Appena insediatoci, abbiamo dato subito mandato, con deliberazione del CdA del 20 agosto scorso, al DG di richiedere i necessari adempimenti amministrativi per il raggiungimento degli obbiettivi del cronoprogramma inviato anche alla Regione Siciliana, per il raggiungimento del 30% al 1 ottobre e del 65% a luglio 2019”.

“Fino ad oggi - spiega - abbiamo ricevuto solo tre versioni di un piano industriale che non dimostra come raggiungere tali obiettivi. Un piano industriale non può prevedere 7 milioni di investimenti per mezzi, senza un adeguato dimensionamento e oltre 20 milioni di euro per ricambi automezzi e manutenzioni automezzi. Anche ad uno sprovveduto qualsiasi dovrebbe subito saltare agli occhi un dato così macroscopico, non capisco perché UIL e CGIL vedono la pagliuzza e non vedono la trave!”

“Le suddette sigle sindacali, se veramente avessero avuto a cuore le sorti di questa azienda, il piano dovevano pretenderlo subito, prima che la stessa società iniziasse l’attività.

Il sottoscritto e l’intero CdA ribadiamo che, sottopressione, per non dire sotto minaccia, non approveremo mai un Piano Industriale che percorre logiche che non ci appartengono e cioè quelle degli annunci e non degli obiettivi certi da raggiungere”.

“ Chi di competenza ha tutti gli strumenti per attuare un piano ARO approvato già dal Consiglio comunale e il contratto di servizio, che consentirebbero a questa azienda di funzionare e di non lasciare il personale a rischio nell’espletamento del proprio lavoro”.

“Per la paventata privatizzazione, dico solo che, se si fossero seduti al tavolo, avrebbero ascoltato con le proprie orecchie e visto con i propri occhi che le cose non stanno nei termini presentati dalle suddette OOSS. La privatizzazione- conclude Lombardo- la vuole chi non mette realmente questa azienda nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi di legge”.