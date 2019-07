Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

MESSINA – Doveva chiudere per una settimana, alla fine è stato un mese. Ma è servito per ridare vita a villa Sabin, lasciata in un colpevole stato di abbandono.



E’ stata riaperta, dopo i lavori di manutenzione straordinaria, villa Sabin. “Vediamo quanto rimarrà pulita – dice il sindaco Cateno De Luca -. Ho ammonito i custodi e sono stati incaricati di fare le pulizie ogni giorno”.