Riapre la funivia di Taormina: corse ogni 15 minuti fino a notte

La riapertura dalle 8 di oggi, mercoledì 16 aprile

TAORMINA – Dalle 8 di oggi, mercoledì 16 aprile, riapre ufficialmente la funivia di Taormina, che collega il centro storico alla zona a mare di Mazzarò. A comunicarlo è stata Asm dopo un periodo di chiusura necessario per “consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire la piena sicurezza dell’impianto a fune dopo che si sono concluse con esito positivo le verifiche e prove funzionali, effettuate dall’Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali)”.

In particolare, ha spiegato Asm, “i lavori hanno riguardato la sostituzione delle pulegge di monte e di valle; la sostituzione di tutti gli elementi deteriorati delle rulliere di linea; l’esecuzione di tutti i controlli non distruttivi sugli elementi non sostituiti; il controllo magnetoinduttivo della fune portante-traente e l’allineamento della linea. La piena funzionalità dell’impianto a fune consentirà un collegamento veloce e funzionale per i turisti ed i residenti che potranno spostarsi agevolmente tra il centro storico e le località di mare”.