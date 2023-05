Richieste di amicizia non autorizzate, cosa sta accadendo su Facebook - Tempostretto

A causa di un bug, viene inoltrata in automatico una richiesta di amicizia quando si visitano profili di "non amici"

Un bug sta mandando in subbuglio da questo pomeriggio l’enorme community globale di Facebook. Tantissimi utenti stanno infatti ricevendo o inviando – a loro insaputa – richieste di amicizia. Il bug, a quanto pare, si attiva quando si visitano profili di utenti “non amici”. Così come verificato da alcuni esperti, il social network invia in “automatico” richieste di amicizia non autorizzate. Facebook non ha ancora commentato ufficialmente quanto sta accadendo. Il consiglio, al momento, è quindi quello di non visitare profili di utenti che non sono già tra i vostri amici.