Strade provinciali. Amata : “Il Governo nazionale designi un commisario”

“Intendo proporre ai miei colleghi dell’Assemblea, senza distinzione di colore e provenienza, di dare tutti insieme manforte alla richiesta del Presidente Nello Musumeci che, giorni fa , ha chiesto al Governo nazionale di dichiarare lo stato di emergenza per la viabilità secondaria siciliana. È, inoltre, dei giorni scorsi la lettera che molti sindaci siciliani, ai quali va il mio completo sostegno, hanno rivolto al Ministro Toninelli; un sollecito affinché sia nominato finalmente un commissario che gestisca i finanziamenti ed i progetti finalizzati a migliorare la rete delle strade provinciali dell’Isola”. Così in una nota il deputato regionale siciliano Elvira Amata, membro del gruppo Fratelli d’Italia all’Ars.

“La nostra Regione non conosce la decenza di collegamenti normali, infrastrutture adeguate e questo è inaccettabile. Abbiamo difficoltà a spostarci da e per l’isola e persino al suo interno. Le condizioni in cui versa la mobilità siciliana sono da terzo mondo e da Roma non si può continuare a sostenere una divisione così netta di un’Italia a diverse velocità e condizioni”.

“ È urgente – conclude la deputata regionale - che si designi un commissario al fine di operare con l’immediatezza che si necessita e porre fine al disastro in cui versa la nostra viabilità secondaria”.