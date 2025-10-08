 Rifiuti di ogni tipo nel giorno dell'indifferenziata, controlli della Polizia Municipale

Redazione

mercoledì 08 Ottobre 2025 - 12:30

Da lunedì sera nuovi controlli nell'area centro

Nella giornata dedicata al conferimento del non differenziabile (indifferenziato), gli operatori di Messina Servizi hanno dovuto intensificare ulteriormente gli sforzi per completare il servizio in Area Centro.

Sacchetti colmi di rifiuti non conformi: plastica, carta, bottiglie, stoviglie usa e getta e perfino abiti, che, lo ricordiamo, possono essere portati gratuitamente e senza limiti alle isole ecologiche.

Come se non bastasse, in tantissimi casi mancava il mastello, il cui utilizzo è obbligatorio per il conferimento dei rifiuti.

“Questo accade sistematicamente in questo giorno della settimana – dice Messina Servizi -. Questo comportamento non è più accettabile. Danneggia l’intero sistema di raccolta, costa alla città in termini economici e peggiora la vivibilità dei nostri quartieri. Già da lunedì sera partiranno controlli mirati in tutte le zone dell’Area Centro da parte della Polizia Municipale, su nostra richiesta e con il supporto della squadra ambientale”.

