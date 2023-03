Rifiuti per strada in via San Cosimo

Tag:

La segnalazione di una discarica a cielo aperto: qualcuno li abbandona in modo abituale MESSINA – La segnalazione di una discarica a cielo aperto: “Vico San Cosimo, ingresso laterale istituto Ainis. Sempre così. Ogni tanto puliscono e poi si riforma, è evidente che c’è qualcuno in zona che non fa la differenziata. Gli fate passare la voglia?”.