Riparazioni alla condotta Fiumefreddo, possibili riduzioni idriche in centro e zona nord di Messina - Tempostretto

Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12

MESSINA – Possibili riduzioni nei tempi di distribuzione idrica giovedì 11 e venerdì 12 maggio nelle zone abitate del centro e dei villaggi collinari e rivieraschi a nord della città. Per consentire la riparazione in sicurezza delle perdite riscontrate lungo la condotta di Fiumefreddo, sarà necessario sospendere momentaneamente il flusso d’acqua verso la città. Per questo, nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio potranno registrarsi riduzioni dei normali tempi di distribuzione idrica nel centro città e nella zona nord (collinare e litoranea). Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito all’indirizzo www.amam.it e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero telefonico dedicato 090.3687722 o sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ufficio.stampa.amam