Risanamento, Gioveni insiste: “Fondi per il progetto Capacity”

Il capogruppo di FdI ritiene l'idea fondamentale per accelerare "lo sbaraccamento integrale delle aree degradate della città"

MESSINA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni ne è certo: tra le soluzioni possibili per accelerare su sbaraccamento e Risanamento una delle migliori è il progetto Capacity. Per questo il consigliere ha chiesto, “anche alla luce delle richieste che vengono dal territorio”, di fare di tutto per “ottenere quelle risorse da utilizzare per il progetto Capacity che si aggiungerebbero al tesoretto già disponibile per il Risanamento, al fine di accelerare lo sbaraccamento integrale delle aree degradate della città”.

Gioveni: “Capacity ha già dato risultati importanti”

Non è la prima volta che Gioveni parla del progetto Capacity. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, lanciando il suo appello, ha ricordato che il progetto “aveva già dato importanti risultati a decine di famiglie di Fondo Saccà e a qualcuna di Fondo Fucile che avevano scelto di acquistare un alloggio di proprietà avvalendosi di un contributo economico una tantum pari al 75% del costo dell’appartamento (fino a un massimo di 80.000 euro), facendosi carico del restante 25%, rappresentato o da un processo di autorecupero, o da un finanziamento ipotecario”.

Una possibilità “non così remota”

E ha aggiunto: “Posso tranquillamente testimoniare che vi sarebbero dei nuclei (soprattutto del rione Taormina) che, pur di realizzare il sogno di vivere in una casa dignitosa, auspicano proprio questa soluzione rappresentata dai capitali di capacitazione. In una recente interlocuzione avuta col sub Commissario Scurria del quale apprezzo il grande lavoro che sta portando avanti da quando è in carica ho potuto prende atto del fatto che questa possibilità non sia così tanto remota, ma è ovvio che occorrerà intervenire in sede di Governo, anche perché le scadenze di legge sul tema del Risanamento purtroppo non sono più così lontane”.

Infine la richiesta e l’augurio per il prossimo futuro: “Mi auguro, quindi, che oltre alle apprezzabili scelte già messe in campo dell’acquisto degli alloggi sul libero mercato e dei progetti già finanziati della ‘qualità dell’abitare’, si pianifichi anche questa progettualità del Capacity che peraltro risulta già efficacemente collaudata”.