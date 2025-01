Gioveni: “Noi alleati con De Luca? Per ora no ma apprezzo Basile”

Il capogruppo di FdI a Palazzo Zanca commenta l'avvicinamento regionale fra Sud chiama Nord e centrodestra con Schifani

MESSINA – Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, sarete alleati con Cateno De Luca? Il leader di Sud chiama Nord ha definito “padre nobile” il presidente della Regione Schifani, dopo averlo attaccato per tanto tempo. E si sta avvicinando sempre di più al centrodestra in Sicilia…

“Assolutamente no. Non siamo alleati. Io guardo sempre al presente. Siamo all’opposizione rispetto all’amministrazione Basile. Il presente ci dice che come Fratelli d’Italia, e come coalizione di centrodestra, nei fatti, siamo all’opposizione. Un’opposizione costruttiva e, di certo, non preconcetta, di sicuro nell’interesse della città. Rispettando il voto degli elettori., siamo all’opposizione in maniera chiara e inequivocabile. Gli elettori hanno deciso di non farci governare. E, fino a fine mandato, se arriveremo a fine mandato, rimarremo all’opposizione”.

Nel momento in cui centrodestra e Sud chiama Nord saranno alleati in Sicilia, però, cambierà tutto. E potrebbe esserci un candidato unico per la forza politica di De Luca e il centrodestra alle prossime amministrative. O di nuovo Basile o un altro…

“De Luca scinde le due cose. Regionale e nazionale sono un capitolo a parte rispetto a quello locale. Certo è che se dovesse esserci l’alleanza tra centrodestra e Sud chiama Nord, a livello regionale e nazionale, gli scenari cambierebbero pure a livello amministrativo”.

Ma lei lo vorrebbe Federico Basile candidato sindaco, in corsa per una riconferma, in questa inedita alleanza?

“Si tratta di una domanda alla quale non posso rispondere adesso. Posso dire che il sindaco Basile, rispetto a quello passato, Cateno De Luca, ha un atteggiamento e un garbo istituzionale completamente diversi. E in politica questo conta. Contano la forma, la sostanza, il dialogo e il garbo istituzionale. Questo non c’era con il precedente sindaco. Se ci dovesse essere in futuro, ma è prematuro, una prospettiva del genere, una richiesta di candidare Basile, come sindaco per il secondo mandato, andrebbe discussa con tutta la colazione. Ed è ancora presto per comprendere come lo scenario evolverà”.

