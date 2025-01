Risanamento Messina, in via Evemero conclusi i lavori

Lo annuncia l'Ufficio del commissario "Un altro passo in avanti verso la riqualificazione"

MESSINA – “Un altro passo in avanti verso la riqualificazione. Il 2025 inizia con una buona notizia: conclusi i lavori in via Evemero. Cosa è stato fatto? Demolizioni, bonifica dall’amianto, messa in sicurezza e pulizia dell’area. Il prossimo step è la riqualificazione (nella foto il prima e del dopo, n.d.r.)”. Lo comunica l’Ufficio del commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina.

In più, si presenta la prossima settimana il Piano città degli immobili pubblici. Il Comune di Messina, insieme all’Agenzia del demanio e al commissario straordinario per il Risanamento delle baraccopoli e presidente della Regione, Renato Schifani, lo presenterà alla stampa giovedì 9 gennaio, alle 11, al Salone delle Bandiere di palazzo Zanca.

