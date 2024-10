Rissa a Villa Dante, indagine della Procura per i minorenni

La polizia municipale di Messina sta verificando i filmati

MESSINA – Rissa tra ragazzine minorenni a Villa Dante con tanto di giovanissimi “spettatori” e filmati al celluare da diffondere. La Procura per i minorenni ha avviato un’indagine, con delega alla polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina per analizzare il materiale video. Si punta a individuare le tre minori protagoniste della zuffa ma anche chi ha ripreso e partecipato senza intervenire. Ma va precisato che nessuna denuncia di parte è stata presentata.

In particolare, la polizia municipale ha acquisito le immagini delle videocamere e il video “incriminato” per ricostruire tutti i contorni.

Si tratta di una discussione degenerata in uno scontro violento fra due giovanissime. Una terza a subentrare poco dopo e diversi altri intorno, fermi a riprendere tutto con i telefonini. Questo è quanto viene mostrato in un video che si è diffuso incontrollato sui social network e sulle chat di WhatsApp. E che ha fatto scattare l’ennesimo allarme sulla violenza tra i più giovani in giro per la città. La clip sembrerebbe essere stata girata il 14 ottobre.

Da parte sua, il questore Annino Gargano ha già predisposto ulteriori ronde di controllo e anche la Municipale, si indicazione dell’assessore Roberto Cicala, studia misure per rafforzare la sicurezza nell’area ogni giorno frequentata da moltissime famiglie con bambini.

Articoli correlati