Ritrovato dai Vigili del fuoco l'80enne scomparso ieri - Tempostretto

Era caduto in un terreno scosceso di sua proprietà a Spadafora

SPADAFORA – I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati protagonisti di un ritrovamento, recupero e salvataggio di un uomo di 80 anni di cui, da ieri, non si avevano notizie. Oggi, dopo la segnalazione della moglie alla caserma dei carabinieri, si sono attivate le ricerche della persona scomparsa, nella zona denominata Serro Puntale, una frazione di San Martino, nei pressi del Comune di Spadafora. La squadra dei Vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Milazzo con Aps e Pick-Up con modulo, è riuscita nell’intento ritrovando l’uomo intorno alle ore 16.30. L’80enne è stato trovato in buone condizioni generali, cosciente e con lievi escoriazioni sul corpo. La causa è da attribuirsi alla conformazione troppo scoscesa del terreno di sua proprietà e conseguente caduta per una perdita di equilibrio. Per le cure dell’uomo è stato chiamato il 118 per affidarlo al personale medico. Sul posto i carabinieri.