Emergenza rifiuti, obiettivo ripulire tutta la città in 15 giorni

MESSINA - Riunione fiume a Palazzo Zanca per l’emergenza rifiuti. Ieri il sindaco Cateno De Luca aveva chiesto ai vertici di MessinaServizi le relazioni sui motivi della crisi, poi nel pomeriggio è iniziato il confronto con il Cda, il direttore generale, l’assessore Dafne Musolino, il dirigente del Dipartimento e il liquidatore di Messinambiente.



Un faccia a faccia che è andato avanti per l’intero pomeriggio e poi fino a notte inoltrata, non sono mancati gli attacchi, ma alla fine l’obiettivo è solo uno: uscire dall’emergenza. Tutti hanno concordato su questo punto e dunque gli sforzi di società e Comune adesso saranno orientati per ripulire la città dalle cataste di spazzatura che si sono accumulate.



Oggi ci sarà l’assemblea di MessinaServizi per mettere a punto le strategie. Si è previsto il noleggio di mezzi a carico laterale per fronteggiare il fermo di quelli di MessinaServizi al momento fermi in autoparco. La gara per far ripartire le officine sarà invece affidata giovedì prossimo. Si conta di uscire dall’emergenza in 15 giorni.