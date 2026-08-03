“Road to Social Change”, Unime firma l’accordo con Unicredit: ecco cos’è

Il programma formativo gratuito punta allo sviluppo di "competenze utili ad affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee"

MESSINA – L’Università degli studi di Messina ha firmato in mattinata un protocollo d’Intesa con UniCredit, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e sistema produttivo sui temi della formazione, della ricerca e della sostenibilità. L’accordo, siglato dalla rettrice Giovanna Spatari e da Salvatore Malandrino, Regional Manager di UniCredit Sicilia, si inserisce nelle strategie di sviluppo della terza missione dell’Ateneo.

L’intesa punta a promuovere iniziative congiunte ad alto valore educativo e sociale, favorendo la crescita del territorio e lo sviluppo di competenze utili ad affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee. Alla firma erano presenti anche il prorettore al Bilancio e strumenti di reporting, Carlo Vermiglio, e il responsabile dello Sviluppo territoriale di Unicredit Sicilia, Vincenzo Evola.

Cosa prevede il protocollo

Il Protocollo prevede attività condivise nell’ambito della didattica e della ricerca – tra cui programmi formativi, workshop e seminari – e occasioni di incontro diretto tra studenti e imprese, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e favorire lo scambio di competenze. In questo quadro prende avvio la nuova edizione di “Road to Social Change”, il programma gratuito promosso da UniCredit attraverso la Banking Academy e dedicato alla Sostenibilità Integrale. Il percorso, articolato in oltre 40 ore di formazione online e integrato da incontri in presenza, podcast e testimonianze di imprese e manager, mira a diffondere una cultura imprenditoriale capace di coniugare competitività, innovazione e responsabilità sociale.

Spatari: “Opportunità concreta per gli studenti”

È prevista, inoltre, la possibilità di conseguire una certificazione delle competenze e la qualifica di Social Change Manager, figura professionale orientata alla diffusione della sostenibilità nelle organizzazioni. La rettrice ha spiegato: “Con la sottoscrizione di questo protocollo, il nostro Ateneo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del dialogo tra università, imprese e territorio. L’avvio della nuova edizione di Road to Social Change rappresenta un’opportunità concreta per le nostre studentesse e i nostri studenti di acquisire competenze strategiche sui temi della sostenibilità e dell’innovazione e contribuire attivamente al futuro del nostro territorio e del Paese”.

Malandrino: “Offrire ai giovani competenze”

“La collaborazione con l’Università di Messina conferma l’impegno di UniCredit nel promuovere sostenibilità e innovazione come leve di sviluppo per il territorio – ha dichiarato Malandrino –. Con Road to Social Change vogliamo offrire ai giovani competenze e strumenti per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro, facendo leva sulla connessione tra Università, Imprese e Comunità al fine di valorizzare il talento delle nuove generazioni”.

Grazie alla collaborazione con UniCredit, tutta la comunità studentesca dell’Università di Messina potrà accedere a contenuti formativi innovativi, occasioni di confronto con il mondo produttivo e opportunità di networking, rafforzando il legame tra formazione universitaria e mercato del lavoro. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una formazione orientata alla sostenibilità e all’innovazione, a supporto dello sviluppo del capitale umano e della crescita del territorio.