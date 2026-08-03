“Santa Beach House”, a Nizza tanta solidarietà per il Natale estivo dell’associazione Autismo

La seconda edizione ha raccolto oltre mille euro, tra donazioni economiche e beni, e lanciato la Campagna natalizia di dicembre ‘Cuori CerAmici’. I bambini hanno consegnato le loro letterine a Babbo Natale.

NIZZA DI SICILIA – Puntualissimo, anche quest’anno, Babbo Natale è comparso dalle acque dello Ionio, per sbarcare sulla spiaggia di Nizza di Sicilia. Famiglie e bambini si sono fatti trovare all’appuntamento del Natale ad agosto, ovvero la seconda edizione del ‘Santa Beach House’, evento solidale organizzato dall’Ets Associazione Autismo per sostenere le attività sociali e di avviamento al lavoro del Centro diurno per l’autismo di Nizza di Sicilia. La manifestazione ha lanciato anche la terza edizione della Campagna natalizia, di dicembre, ‘Cuori cerAmici’. Tanti i bambini che, così, hanno visitato la casa di Santa Claus, consegnandogli le letterine, mentre gli elfi operosi dell’Associazione animavano i laboratori d’arte e scrittura all’interno del Village in piazzetta Azzurra.

Le missive, colorate e disegnate hanno toccato il cuore dei presenti: non solo, infatti, richieste di giocattoli e altri regali ma, anche il pensiero di un piccolo che ha dedicato la sua lettera ai bambini più sfortunati.

Il coinvolgimento di partner commerciali del territorio ha resto quest’edizione ancora più ricca. Musica e un Village del gusto hanno ricreato le atmosfere giuste per regalare diverse ore di divertimento e socialità a tutti coloro che hanno partecipato. Molto apprezzate le specialità gastronomiche presentate all’interno dell’area del Gusto che, a partire dalle 20.15, ha deliziato grandi e piccoli.

“Ogni nostro evento è molto più di una raccolta fondi. È un’opportunità per sensibilizzare il territorio, promuovere una corretta cultura dell’autismo e rafforzare quella rete di comunità che rappresenta il cuore della community care”, afferma Danilo Rizzo, uno degli amministratori di Ets Associazione Autismo. “Crediamo che l’inclusione si costruisca insieme – aggiunge – coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. La risposta ricevuta, con oltre mille euro raccolti tra donazioni economiche e beni, dimostra che il nostro territorio è pronto a fare la propria parte ed è vicino alla nostra realtà ed ai progetti che stiamo a realizzando sul territorio”.