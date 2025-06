Roberto Vannacci sarà a Messina per ricordare Salvatore Todaro

Il vice segretario federale della Lega è stato invitato dal senatore Nino Germanà: sarà in riva allo Stretto il prossimo 27 giugno

MESSINA – Roberto Vannacci, vice segretario federale della Lega, sarà a Messina il 27 giugno per partecipare a una manifestazione in ricordo di Salvatore Todaro, medaglia d’oro al valor militare. Lo ha annunciato il senatore Nino Germanà, che lo ha invitato all’iniziativa promossa dal consigliere della Lega e capogruppo a Messina di Prima l’Italia Cosimo Oteri. Durante l’iniziativa sarà ricordato “l’eroe messinese della Marina militare che combatté per la X Flottiglia Mas durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Germanà ha spiegato: “Salvatore Todaro rappresenta un esempio di coraggio, dedizione e spirito di servizio, valori che intendiamo onorare attraverso questo gesto commemorativo. Il progetto prevede l’installazione di un busto e la riqualificazione dell’area interessata, contribuendo così alla realizzazione di un’opera destinata a rimanere nel tempo come testimonianza dei valori che Todaro ha incarnato”.