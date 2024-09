Roccalumera. “Fare impresa”, il seminario di Sada Casartigiani

L’associazione di categoria Sadacasartigiani organizza il seminario “Fare impresa” domenica 8 settembre, alle 9.30, all’Antica Filanda di Roccalumera.

Convocati organi istituzionali e professionalità per illustrare le nuove opportunità offerte dagli enti bilaterali e la nuova normativa in tema di sicurezza, ovvero la patente a crediti o a punti.

Temi interessanti da trattare per creare nuove sinergie, per responsabilizzare sempre di più lavoratori e datori di lavoro. Un incontro chiarificatore che sa di corso d’aggiornamento per le imprese. A fine lavori seguirà aperitivo e rinfresco.