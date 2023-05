Roccalumera. Miriam Asmundo presenta la lista: "Nulla è stato lasciato al caso" - Tempostretto

Assessori designati sono Nello Miano, Mariella Foscolo, Santina Coglitore e Walter Marisca

ROCCALUMERA – Ufficializzata la squadra che supporterà la candidatura a sindaco di Miriam Asmundo, con la lista “Roccalumera Unita”. “Siamo un gruppo eterogeneo – spiega la candidata – formato da diverse professionalità, competenze ed esperienze, con l’obiettivo comune di realizzare la nuova Roccalumera, quella dello sviluppo, per noi e per le future generazioni. Ci siamo presi tutto il tempo utile per formare la giusta compagine – aggiunge Miriam Asmundo – e non è stato per nulla semplice. Niente di più normale per chi vuole fare per bene le cose, senza lasciare nulla al caso, ricercando le migliori figure che il paese può offrire”.

Asmundo ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale “a tutti quelli che hanno dato la propria disponibilità a partecipare e che non hanno esitato a fare un passo indietro, nella costituzione della mia compagine”. “Siete sempre con noi”, ha concluso la candidata sindaco. Questa la lista “Roccalumera Unita”: Giacomo Squadrito, Santa (detta Santina) Coglitore, Walter Marisca, Giulia Sturiale, Giuseppe (detto Peppe) Puliatti, Salvatore Casabranca, Maria (detta Mariella) Foscolo, Valeria Allegra, Biagio (detto Gino) Gatto, Sebastiano Miano, Domenico Villari e Antonella Di Marco. Assessori designati da Miriam Asmundo sono Nello Miano, Mariella Foscolo, Santina Coglitore e Walter Marisca. Presidente del Consiglio, in caso di vittoria, sarà Salvatore Casabranca. Ieri era prevista l’inaugurazione della sede elettorale, ma a causa dell’allerta meteo la cerimonia è stata rinviata di qualche giorno.