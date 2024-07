Roccalumera. “Ufficio anagrafe con un solo dipendente”, mozione della minoranza

Il gruppo consiliare guidato da Tiziana Maggio chiede al sindaco e alla giunta di risolvere la problematica

ROCCALUMERA – Un solo dipendente nell’ufficio anagrafe del Municipio di Roccalumera, con un carico di lavoro impossibile da smaltire. Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza che chiede al sindaco Giuseppe Lombardo di “affrontare e risolvere la problematica nel minor tempo possibile e nell’interesse maggiore della comunità”. Lo ha fatto attraverso una mozione indirizzata anche al presidente del Consiglio comunale.

L’opposizione fa presente che all’uffici anagrafe “da parecchio tempo vi è un solo dipendente che non può riuscire a gestire la mole di lavoro di un paese come il nostro, nonostante l’impegno profuso”. Tra l’altro, il gruppo consiliare di minoranza formato da Tiziana Maggio, Francesco Santisi, Massimo Bellomo e Mariarosaria Sparacino aggiunge che “l’unico dipendente rimasto alla guida dell’Ufficio è prossimo al pensionamento”, quindi “si rende necessario agire tempestivamente al fine evitare ulteriori disagi alla cittadinanza”. Viene inoltre segnalato al sindaco che proprio per la carenza di personale “nella giornata del 25 luglio l’ufficio sopra risultava chiuso senza alcuna comunicazione che ne giustificasse il motivo”.

Con la mozione vengono dunque impegnati sindaco e giunta “ad affrontare e risolvere la esposta problematica nel minor tempo possibile e nell’interesse maggiore della comunità, al fine di poter assicurare ai cittadini la possibilità di recarsi nel palazzo comunale ed avere delle risposte concrete alle loro richieste senza dover comportare ulteriori accessi alla casa comunale”.