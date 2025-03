Roccalumera. Un mese per ripristinare la condotta sottomarina del depuratore

I lavori potranno iniziare già domani mattina. L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina

ROCCALUMERA. Prenderanno il via molto probabilmente domani mattina i lavori di riparazione e interramento della condotta sottomarina del depuratore consortile di Roccalumera. Ieri è arrivato l’ultimo nulla osta necessario: l’ordinanza firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di Messina, Luciano Pischedda, con la quale si rende noto che un tratto di mare antistante la spiaggia della cittadina jonica dal 12 marzo all’11 aprile 2025 sarà interessato da operazioni di ripristino della condotta sottomarina dell’impianto di depurazione, con l’impiego di operatori tecnici subacquei e con ausilio di un pontone denominato “Albatros”.

L’ordinanza della Capitaneria di Porto

La Capitaneria di Porto ha ordinato, durante tale periodo, il divieto di “balneazione, nonché la pesca, le immersioni ed il transito di qualsiasi unità navale entro un raggio di 300 metri dalla delimitazione dell’area stessa”. Inoltre, in presenza del pontone “Albatros”, le unità in navigazione in prossimità dell’area interessata dai lavori, “dovranno – si legge nell’ordinanza – mantenersi a distanza di sicurezza e procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione dell’unità in questione e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, rispettando altresì sempre le vigenti disposizioni del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare”.

I lavori

Gli interventi saranno eseguiti dalla LA.RE.SUB di Messina che se li è aggiudicati per un importo complessivo di € 164.992,80. La condotta era stata tranciata sulla battigia in occasione dell’ultima mareggiata tra il 17 e 18 gennaio scorsi, con successiva fuoriuscita di refluo depurato sulla spiaggia e non, come previsto, a 150 metri di distanza dalla battigia.