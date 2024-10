Rometta. Dalla politica solidarietà all’associazione “Mare e Monti”

A pezzi le ruote dell’auto di servizio dell’associazione “Mare e Monti”. Solidarietà dalla politica locale, che condanna il gesto

ROMETTA – Non si sono fatte attendere le prime dichiarazioni di solidarietà nei confronti dell’associazione di volontariato “Mare e Monti” che, ormai da diversi anni, opera a Rometta e nell’intero comprensorio.

Nei giorni scorsi l’associazione è stata oggetto di un atto vandalico, del quale non si conoscono gli autori: le gomme di un’auto di servizio dei volontari sono state fatte a pezzi. Un gesto condannato duramente dalla politica locale, che è intervenuta a più riprese.

«Vivi Rometta esprime solidarietà all’associazione di protezione civile Mari e Monte per l’atto vandalico subito. Atti del genere vanificano il lavoro e i sacrifici di chi come voi si prodiga in maniera volontaria alla protezione del territorio». È quanto dichiarato dall’associazione politica romettese, che nella scorsa tornata elettorale ha sostenuto il sindaco Nino Cirino.

Anche il gruppo di minoranza consiliare “Generazione Rometta” ha condannato il gesto: «A nome mio e del gruppo di minoranza Generazione Rometta -scrive sui social Antonio Barbera- esprimo la mia più sincera solidarietà per l’atto vandalico subito dall’associazione di volontariato Mari e Monti Rometta. È inaccettabile vedere il vostro impegno e il vostro lavoro colpiti in questo modo. Sappiate che la comunità è con voi e riconosce il valore del vostro operato. Non lasciatevi abbattere: la vostra dedizione è un esempio per tutti noi».

Neanche Messina è rimasta impassibile dinanzi al gesto, l’assessore Minutoli è infatti intervenuto ponendo l’accento sulla gravità del gesto: «Non posso che esprimere una ferma e dura condanna -ha dichiarato- per il vile atto intimidatorio subito dall’Associazione Mari e Monti di Rometta. Una realtà che ho avuto modo di vedere nascere e con cui, come amministrazione, abbiamo sempre collaborato. Si tratta di un gesto gravissimo che colpisce non solo una realtà associativa impegnata in iniziative a beneficio della comunità, ma anche i valori di solidarietà e cooperazione che essa rappresenta».

