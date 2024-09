Rometta. Tagliate le gomme di un’auto dell’associazione “Mari e Monti”

L'amarezza dei volontari

“Un atto ignobile. Sono state fatte a pezzi le ruote di una nostra auto di servizio. Un danno per la nostra Organizzazione di Volontariato e per i cittadini che ci sostengono economicamente”. Così l’associazione “Mari e Monti” di Rometta, che poi si rivolge direttamente all’autore o agli autori del gesto.

“La vergogna non è più di moda, capiamo, ma se stai leggendo questo post, tu che hai commesso questo atto, ignori che cosa voglia dire fare Volontariato e Protezione Civile. Gongola pure pensando che questo sia il tuo momento di gloria. Tuttavia l’Associazione che tu hai colpito è al servizio gratuitamente della gente, anche tuo. E continueremo nella nostra missione, che speriamo sia di esempio per chi, come te, ancora non ha capito che essere al servizio ci fa grandi, non certo tagliare delle ruote coperto dal buio della notte, questa è codardia”.