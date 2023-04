Rometta. Gabriele è in coma da un anno, raccolta fondi per ricoverarlo in una clinica austriaca - Tempostretto

Per due mesi di cure il costo previsto è di 90mila euro

“Sono la mamma di Gabriele, in coma da un anno dopo un incidente stradale. Abbiamo la speranza di farlo risvegliare in un centro in Austria, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, anche piccolo, per raggiungere la cifra che serve per entrare in cura nel centro”.

Gabriele Iarrera è il ragazzo di diciotto anni, residente a Rometta Marea, in provincia di Messina, per il quale è partita una gara di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe, dove sono stati raccolti 6.700 euro.

La madre, Enza Aragona, spiega che dopo varie cure mediche in alcuni centri del Sud Italia, la famiglia ha deciso di trasferirlo in uno dei centri riabilitativi di alta eccellenza in Austria.

“Siamo in attesa della data esatta per il trasferimento nella Tirol Kliniken di Hochzirl-Natters. In merito ai costi di degenza – spiega la mamma di Gabriele – i novantamila euro indicati nell’obiettivo della raccolta servono a coprire i soli primi due mesi di cura”.

“Grazie – conclude – per tutto quello che farete per mio figlio con tutto il cuore di mamma”.

Le donazioni finora sono state 195. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.