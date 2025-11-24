 Rosa Guarnera al Festival dell'Arte di Sanremo

lunedì 24 Novembre 2025 - 16:00

L’artista e insegnante di Messina ha partecipato a Arte Expo 2025 con l'opera "non ti lascio andare"

Un traguardo significativo per l’arte contemporanea messinese. Rosa Guarnera è stata selezionata per partecipare al prestigioso Festival dell’Arte di Sanremo – Arte Expo 2025. L’evento si è svolto dal 13 al 16 novembre nella cornice del celebre Teatro Ariston, sede della kermesse musicale più famosa d’Italia.

L’opera con cui l’artista siciliana ha meritato la selezione è un acrilico su tela intitolato “Non ti lascio andare”. La partecipazione a questo Festival rappresenta un importante riconoscimento del percorso artistico e culturale che l’autrice porta avanti da anni.

Impegno nei laboratori e condivisione

Oltre all’attività creativa, l’artista messinese si distingue per il suo profondo impegno nel sociale e nell’educazione. Da anni è impegnata nella promozione di laboratori artistici aperti a tutti, con l’obiettivo di diffondere l’arte non solo come espressione individuale, ma soprattutto come strumento di crescita personale e condivisione collettiva. Questo duplice ruolo, tra cattedra e cavalletto, sottolinea la sua visione dell’arte come veicolo di valore civico.

Confronto con i grandi maestri del Novecento

Il Festival dell’Arte di Sanremo – Arte Expo 2025, curato da Sandro Serradifalco, ha offerto una vetrina di alto livello. La manifestazione ha visto la partecipazione di personalità di rilievo del panorama artistico internazionale e ha creato un’occasione unica di confronto per gli artisti contemporanei selezionati.

L’esposizione ha permesso ai partecipanti di misurarsi direttamente con le correnti artistiche attuali, collocando la propria ricerca in un dialogo stimolante accanto alle opere dei grandi maestri del ‘900.

