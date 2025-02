Rugby, il messinese Riccardo Solano vice presidente della Fir Sicilia

Il consigliere messinese inoltre avrà le deleghe alle selezioni regionali, bandi e progetti, impiantistica

Dopo il presidente la Federazione Italiana Rugby siciliana ha nominato il proprio vicepresidente e affidato le deleghe ai consiglieri. A fine gennaio Orazio Arancio era stato eletto presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby, tornando a guidare il movimento rugbistico siciliano dopo quattro anni. Quell’assemblea elettiva, presieduta da Maurizio Amedei, aveva registrato la partecipazione di 15 società, con 1531 voti espressi e contestualmente erano stati eletti anche i consiglieri. Il Presidente Arancio ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra per lo sviluppo del rugby siciliano.

A Catania, nei giorni scorsi, si è tenuto il primo incontro del Comitato Regionale Sicilia della Fir sotto la presidenza di Orazio Arancio e il messinese Riccardo Solano è stato nominato all’unanimità nuovo vice presidente, nell’occasione sono state definite anche le deleghe per il nuovo mandato. Orazio Arancio, Acquisti, Marketing e Comunicazione; Seven, Rugby a 5 (Beach, Tag, Touch), Old. Stefano Massari (riconfermato consigliere con 1286 voti), Rapporti con Coni, Sport e Salute, Enti e Amministrazioni pubbliche; Contributi Regionali; Cog; Rugby sociale. Andrea Lo Celso (riconfermato con 1161 voti), Contributi Regionali; Cog. Giovanni Messina (919 voti), rugby femminile; Promozione, Sviluppo e Progetti scolastici. Grazia Randis (788 voti), Rugby di Base; Rugby femminile. Lusiana Saitta (1101 voti), Rugby di Base; Rugby sociale; Promozione, Sviluppo e Progetti scolastici. Riccardo Solano (1144 voti) Attività selezioni regionali; Bandi e Progetti; Impiantistica.

Articoli correlati