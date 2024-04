S. Agata: denunciati pusher e due automobilisti, sequestrati 40 grammi di marijuana

Controlli straordinari dei carabinieri in occasione della fiera: due denunce per guida in stato di ebrezza e porto abusivo di un bastone con punta acuminata

S. AGATA MILITELLO – I carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno intensificato i controlli del territorio in occasione della tradizionale fiera storica, che ha richiamato in città un gran numero di persone. Oltre 110 veicoli e 160 persone sono stati controllati, con diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada. Due persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria: una per guida in stato di ebrezza e l’altra per porto abusivo di bastone con punte acuminate. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sequestrato oltre 40 grammi di marijuana nel corso dell’operazione. Due giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina come assuntori di stupefacenti, con hashish e marijuana per uso personale.