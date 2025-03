S. Alessio Siculo, prima del campionato italiano di marcia un convegno

Omologato il percorso per la prova del 30 marzo, il sabato precedente l'appuntamento con "Chi va più veloce?" a cui sarà presente il prof La Torre direttore tecnico della Fidal

Fervono i preparativi a Sant’Alessio Siculo in vista della seconda prova del Campionato Italiano di società di marcia, in programma domenica 30 marzo. La prestigiosa manifestazione, valida per l’assegnazione di diversi titoli Tricolori individuali, è organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi, che sta curando l’evento nei minimi dettagli. Omologato il percorso, realizzato grazie alla consulenza di Agata Fonte, fiduciario regionale GGG (dei giudici di gara) e Dario Privitera, responsabile della marcia per la FIDAL Sicilia, coadiuvati dal tecnico Alessandro Garozzo e da Tiziana Tracuzzi, fiduciario provinciale GGG. Circuito di 1.000 metri, su una linea di 500 metri. Misuratori ufficiali Giuseppe Sclafani e Lilla Pizzi, seguiti nelle varie fasi dalla polizia municipale capitanata da Salvatore D’Agata. Tutte le operazioni si sono svolte alla presenza del sindaco di Sant’Alessio Siculo Domenico Aliberti, dell’assessore allo Sport Roberta Rigano e del presidente del Consiglio Comunale Natale Ferlito.

Sabato il convegno “Chi va più veloce?”

L’importante appuntamento agonistico verrà preceduto, sabato 29 marzo, dal convegno “Chi va più veloce?”, che si svolgerà dalle ore 15 presso il Salone Convegni Elihotel di Sant’Alessio Siculo, con un chairman di assoluto spessore il prof. Antonio La Torre, direttore tecnico e scientifico della FIDAL. Per soffermarsi sui nuovi orizzonti metodologici di sviluppo nell’Endurance, gli aspetti tecnici e fisiologici nell’evoluzione della marcia e del mezzofondo mondiale, interverranno, inoltre, il prof. Antonio Palma, direttore scientifico Scuola Regionale dello Sport; il prof. Giuseppe Maiori, responsabile Centro Studi FIDAL Sicilia; il prof. Salvatore Pisana, fiduciario tecnico FIDAL Sicilia; Gaspare Pavei, professore associato Università Statale di Milano, Gruppo Ricerca FIDAL; Riccardo Pisani, caposettore marcia FIDAL; Tito Tiberti, manager settore Endurance & Off-Road FIDAL. Il convegno è valido per l’acquisizione di 0,5 crediti formativi per i tecnici FIDAL tesserati 2025. Alla chiusura dei lavori, dopo il “question time”, verranno consegnati ai partecipanti i relativi attestati.

La prova di marcia la domenica

Per l’attesa seconda prova del CdS di marcia il ritrovo è fissato alle ore 7.15 di domenica 30 marzo sul Lungomare di Sant’Alessio Siculo. Il via al programma gare verrà dato alle 8.30 con la 20km Sen/Pro/Jun F, che assegnerà il “Trofeo Annarita Sidoti”, poi alle 9.30 la partenza della 20km Sen/Pro/Jun M. A seguire le competizioni riservate ad Allievi M/F (10km), Cadetti (6km) e Cadette (4km). Le premiazioni si terranno al termine delle singole gare.