Sale sul bus per il Belgio ma non arriva a destinazione: si cerca Peppino Bonanno - Tempostretto

Ore di apprensione per un 66enne di Alì

ALI’ – Familiari e amici con il fiato sospeso. Da più di un giorno non si hanno notizie di Giuseppe (detto Peppino) Bonanno, 66enne di Alì, salito a bordo martedì sera di un bus Flexibus diretto a Bruxelles, per raggiungere il fratello che vive in Belgio. Il suo arrivo era previsto per giovedì alle 8.30 ma di Bonanno nessuna traccia. I parenti che lo attendevano hanno quindi fatto scattare le ricerche. Il 66enne avrebbe dovuto cambiare autobus a Torino nel pomeriggio di mercoledì, come previsto dal programma di viaggio ma non è giunto a destinazione l’indomani. Anche l’Amministrazione di Alì sta facendo la propria parte. “Siamo in continuo contatto con i parenti che vivono in Belgio, a Tubize – spiega il sindaco Natale Rao – e abbiamo subito dato comunicazione alle autorità competenti. Siamo tutti in apprensione per Peppino, come lo chiamiamo tutti qui in paese, e speriamo che al più presto ci dia sue notizie”. I familiari hanno rivolto un appello a chiunque lo vedesse a contattare il numero 0475953110.