Salute, abitudini degli adolescenti: incontri nelle scuole per valutare giusti comportamenti - Tempostretto

Campagne prevenzione dell' Asp di Messina in collaborazione con Scuola specializzazione Igiene del Policlinico

MESSINA – L’Asp di Messina, in riferimento al Piano regionale di prevenzione 2020-2025 e in collaborazione con i medici della Scuola di specializzazione di Igiene e Medicina preventiva e dell’Unità operativa di Igiene ospedaliera del Policlinico, dà il via dal prossimo 15 marzo ad una serie di incontri nelle scuole di Messina e provincia, per valutare abitudini e comportamenti correlati alla salute nella popolazione pre-adolescente e adolescente.Verrà utilizzato per la valutazione il modello Hbsc (Health Behaviour in School-aged Children), con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei determinanti di salute (alimentazione, dipendenze, fenomeni di violenza e comportamenti sessuali) e del benessere dei ragazzi. L’obiettivo è favorire l’adozione di comportamenti orientati ad uno stile di vita più sano. Inoltre, si porrà l’accento sull’importanza della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili in particolare sull’infezione da HPV, sensibilizzando la vaccinazione, effettuabile in tutti i punti vaccinali ASP5 e all’interno del centro vaccinale dell’ Azienda ospedaliera Martino a partire dagli 11 anni di età.