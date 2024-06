“Salute, benessere e fitness” il 22 giugno nella cavea di Furci Siculo

L'evento organizzato dall'associazione Conoscenza Circolare

FURCI SICULO – L’associazione socio-culturale “Conoscenza Circolare” presieduta da Rosangela Todaro ha organizzato l’evento “Salute, Benessere e Fitness” per giorno 22 giugno 2024, alle ore 18:00, presso la cavea di Furci Siculo. Il progetto “Salute, Benessere e Fitness” si inserisce come obiettivo prioritario nel 3° goal nell’Agenda 2030 per lo Svilupposostenibile con l’intento di garantire la salute e il benessere a tutti gli abitanti del Pianeta.

L’attuazione di tale obiettivo richiede il coinvolgimento dell’intera comunità e delle istituzioni, poiché tutti siamo chiamati a collaborare, a vario titolo, condividendo competenze, interessi e buone pratiche affinché si possa concorrere alla diffusione del benessere fisico, mentale e sociale tra tutti i cittadini.

L’evento promosso dall’associazione “Conoscenza Circolare” si propone di promuovere la cultura della prevenzione primaria, affrontando le problematiche psicofisiche distinte per genere, per età e per i disabili. Si prefigge, altresì, di evidenziare lo stretto rapporto che intercorre tra sana alimentazione e corretto stile di vita al fine di tutelare la salute favorendo il benessere degli abitanti del territorio. In tal senso, si invita la cittadinanza locale a partecipare e lancia lo slogan “MuoviAmoci a tutte le età”.

L’incontro che si svolgerà presso la cavea di Furci, dopo i saluti istituzionali del Primo Cittadino, Matteo Francilia, sarà introdotto dalla presidente Rosangela Todaro e vedrà la partecipazione del pediatra Antonio Bellino; dell’esperta in Scienze della nutrizione e Dirigente medico Aou Messina, Daniela Metro; la dottoressa in Cardiologia presso l’ospedale Papardo di Messina, Maria Chiara Todaro. Modera la giornalista Rosa Anna Salsa.

L’evento prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza locale di tutte le fasce d’età, le palestre Airon Judo, Puma e Keep Gold e le associazione di danza sportiva Special Stars Dancing.