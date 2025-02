San Matteo passa senza problemi sul campo del fanalino di coda Gonzaga

Le biancorosse si presentano in forma prima dell'ultima giornata che le vedrà sfidare domenica l'UniMe nel derby

MESSINA – In una partita in cui non si poteva sbagliare le ragazze del San Matteo hanno gestito al meglio tre quarti su quattro conquistando un successo netto contro Gonzaga Ssd, ultimo in classifica a zero punti, con il punteggio di 48-72. Un successo importante nella tredicesima giornata del campionato di Serie B regionale che porta la Lucchesi Serramenti San Matteo alla prossima sfida con delle sicurezze in più.

Domenica infatti un derby fondamentale contro l’Ssd Unime, valido come ultima giornata di stagione regolare, in programma per domenica 9 febbraio alle ore 18:30. Un match che avrà un sapore speciale perché finalmente si tornerà a giocare nella palestra comunale di Ritiro, la vera casa delle biancorosse, e con in palio la possibilità di staccare in classifica Viagrande, qualora San Matteo vincesse e le etnee soccombessero nell’altro derby contro Katane. In quel caso arriverebbe il secondo posto in classifica in solitaria che sarebbe un vantaggio in vista dei playoff.

La sfida tra San Matteo e Unime, oltre allo spettacolo sul parquet, vedrà protagonisti, più del solito, anche gli spettatori. Infatti grazie all’autorizzazione della Fip Sicilia per la prima volta nella storia della società è previsto il “Teddy Bear Toss”. La pratica già diffusa in America prevede che dopo il primo canestro su azione, quindi non vale un tiro libero, gli spettatori dovranno lanciare in campo peluche portati da casa (solo peluche morbidi e senza parti rigide o in plastica). Questi saranno raccolti e poi donati all’associazione “Amici dei Bimbi in Corsia”.

Gonzaga – Lucchesi Serramenti San Matteo 48-72

Passando alla gara contro Gonzaga l’unica nota stonata è stata all’inizio del match, dove le avversarie hanno piazzato un parziale di 9-0 con Abbate, Clementi e Romano sugli scudi. Le biancorosse, però, non si sono fatte intimorire e con grande determinazione hanno ribaltato la situazione, chiudendo il primo quarto avanti di un punto (15-16) grazie alle triple di Cosenza.

Nel secondo periodo, la partita prende la direzione giusta: Melita inizia a incidere, il nuovo acquisto Essouisy si mette in mostra e con un parziale di 8-23 le ragazze di coach Grillo vanno all’intervallo lungo sul 23-39. Il terzo quarto è ancora all’insegna delle biancorosse, con Melita ed Essouisy che continuano a colpire, mentre la giovane Vinci contribuisce ad aumentare il divario con un’ottima prova.

Nell’ultimo periodo, la partita scorre senza problemi. Coach Grillo dà spazio alle giovanissime Cafarella e Di Blasi, mentre la veterana Polizzi, alla sua seconda partita dopo il rientro, dimostra tutta la sua esperienza, chiudendo con 7 punti a referto. Finale 48-72 per le ospiti.

Tabellino

Arbitri: Guzzardi, Tagliavia.

Parziali: 15-16, 8-23, 9-18, 16-15.

Gonzaga Ssd: Abbate 7, Lipari 6, Clementi 6, Avellone 6, Riolo 6, Chifari 0, Leone 9, Romano 6, Toia 2, Albano 0, Salamone 0.

Coach Dimarco.

Lucchesi Serramenti San Matteo: Morabito 3, Essouisy 8, Mercancini 8, Ingrassia 6, Cosenza 14, Vinci 3, Cascio 4, Arigó 8, Melita 11, Polizzi 7, Di Blasi 0, Cafarella 0.

Coach: Grillo. Assistenti: Lucchesi, Bonaccorsi. Preparatore fisico: Cordaro.

Classifica Serie B femminile

Golfo Alcamo* 20 punti

Lucchesi Serramenti San Matteo, Viagrande 16

Katane Basket*, Stella Palermo 10

Ssd UniMe 4

Gonzaga** 0

*una gara in meno **una gara in più

Prossimo turno: Katane-Viagrande, Lucchesi Serramenti San Matteo-Ssd UniMe, Stella Basket Palermo-Golfo Alcamo. Riposa Gonzaga.

Da recuperare il 19 febbraio: Golfo Alcamo-Katane.

