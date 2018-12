Asp, immessi in servizio 29 ausiliari specializzati a tempo indeterminato

MESSINA – Nei locali della Direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Messina, 29 ausiliari specializzati hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminati in immissione in servizio da martedì prossimo, 1 gennaio. Si colmano così alcuni vuoti di organico nei presidi della provincia di Messina, dando a 29 famiglie maggiore serenità per il futuro con la stabilità del rapporto di lavoro.

"Riteniamo prioritario – ha commentato il commissario straordinario Paolo La Paglia - assicurare negli ospedali della provincia una maggiore dotazione di personale e un maggiore confort alberghiero ai pazienti ricoverati. Anche il personale infermieristico potrà dedicare più tempo alle proprie attività professionali a tutto vantaggio dei ricoverati”.