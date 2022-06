Sant'Agata di Militello. Questa sera il "Premio Sergio Granata" al calcio dilettantistico - Tempostretto

Alle ore 19 presso il Castello Gallego una parata di stelle del calcio dilettantistico regionale. Premiazioni dall'Eccellenza alla prima categoria

SANT’AGATA DI MILITELLO – Ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il Premio Sergio Granata, atto conclusivo che mette in vetrina tutte le società che hanno vinto i rispettivi campionati. Sarà la splendida cornice del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello ad ospitare oggi, domenica 26 giugno, alle ore 19 la serata di festa con tutte le società e in particolare con le vincitrici dei rispettivi campionati, che saliranno sul palco per ritirare il loro riconoscimento più ambito, frutto di mesi di sacrifici e passione.

Il giusto finale al termine di un anno sportivo chiuso regolarmente, anche se in tanti lo consideravano a “rischio”, perché vissuta tra incertezze e difficoltà. Parliamo di una manifestazione sapientemente curata con professionalità da Fabio Todaro e dai suoi più stretti collaboratori, che mette sotto i riflettori il calcio dilettantistico regionale e provinciale per una kermesse tutta da vivere: si inizia dal massimo campionato dilettantistico, la serie D, per poi proseguire con i due gironi di eccellenza gironi A–B con l’Eccellenza femminile, la Promozione girone B i due gironi di prima categoria quelli D–E, ed infine verrà premiato anche un giovane emergente.

Una pioggia di premi per una parata di stelle del calcio dilettantistico regionale guidate dalle telecamere di Antenna del Mediterraneo, che va a chiudere in bellezza una stagione intrigante e allo stesso tempo frizzante e stuzzicante.