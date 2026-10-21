Santo Stefano Medio. Piove e dai rubinetti esce fango VIDEO

La segnalazione di un nostro lettore che ha denunciato la situazione attraverso un video

MESSINA – Fango fuoriesce dai rubinetti di un’abitazione di Santo Stefano Medio. Una situazione che, secondo quanto descritto da un nostro lettore esasperato, si verificherebbe in occasione di ogni temporale. Il video è stato girato oggi. Ecco la segnalazione giunta al nostro numero WhatsApp 366.8726275: “Santo Stefano Medio. Ogni volta che piove forte poi rimane così la situazione per ore e ore. Lavi i piatti col fango praticamente. Ma si può?? Terzo mondo e mai nessuno ha sistemato questa situazione”.