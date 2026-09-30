 Messina. Buca stradale con vista sul sottosuolo

Messina. Buca stradale con vista sul sottosuolo

Segnalazione WhatsApp

Messina. Buca stradale con vista sul sottosuolo

mercoledì 30 Settembre 2026 - 20:17

La buca costituisce un potenziale pericolo anche per i pedoni oltre che per auto e moto. Bisogna intervenire prima possibile

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Asfalto franato con buca aperta verso il sottosuolo. Siamo in Salita Zafferia”.

La situazione evidenziata nella foto costituisce un potenziale pericolo anche per i pedoni oltre che per auto e moto. Qualcuno potrebbe finire dentro la buca, che, oltretutto, è destinata, con ogni probabilità, ad ampliarsi se non si interviene subito.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Giardini botanici e aree attrezzate: ecco la nuova Piazza Quasimodo VIDEO
Relazione di inizio mandato. Il futuro della città nella visione del sindaco Basile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED