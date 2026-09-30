Messina. Buca stradale con vista sul sottosuolo

La buca costituisce un potenziale pericolo anche per i pedoni oltre che per auto e moto. Bisogna intervenire prima possibile
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Asfalto franato con buca aperta verso il sottosuolo. Siamo in Salita Zafferia”.
La situazione evidenziata nella foto costituisce un potenziale pericolo anche per i pedoni oltre che per auto e moto. Qualcuno potrebbe finire dentro la buca, che, oltretutto, è destinata, con ogni probabilità, ad ampliarsi se non si interviene subito.