Santa Margherita tra degrado e rifiuti: l’ira dei residenti dopo le ultime piogge

La segnalazione di un cittadino a Messina. Basta un temporale per trasformare via Comunale in una discarica

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: basta un temporale per trasformare via Comunale a Santa Margherita nell’ennesima discarica a cielo aperto. Le piogge dei giorni scorsi hanno trascinato sull’asfalto una marea di rifiuti di ogni tipo, confermando una situazione ormai insostenibile.

“I canali di scolo sono diventati i nuovi cassonetti e le strade circuiti per il rally”, denuncia un residente. “Nonostante le continue segnalazioni inviate da quasi due anni e le promesse elettorali sul rilancio della Prima Circoscrizione, i problemi di incuria e sicurezza restano irrisolti. La cittadinanza pretende interventi concreti di pulizia e manutenzione – conclude il cittadino – sia a Santa Margherita sia nell’intero quartiere”.

“È di un mese fa, l’ultima segnalazione di una cittadina della zona, ma la recente pioggia nella notte ha riversato sulla via Comunale Santa Margherita rifiuti di ogni genere evidenziando il permanere di una condizione inaccettabile.

La strada è da tempo una discarica a cielo aperto. I canali sono i nuovi cassonetti e le strade dei circuiti per il rally”, afferma il residente.

