Messina, “la spiaggia di Sant’Agata è diventata una discarica”

La segnalazione di un cittadino dopo quelle del comitato "Vivere la litoranea". Più volte chiesto un intervento di bonifica

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo che la spiaggia di Sant’Agata, nei pressi di un lido sequestrato, è diventata una discarica, piena di spazzatura di ogni tipo, e non interviene nessuno”.

La segnalazione segue altre simili effettuate dai residenti della zona che sostengono aver effettuato anche diverse segnalazioni a Messinaservizi, al Quartiere e al Comune, con tanto di pec. Anche il comitato “Vivere la litoranea” ha più volte richiesto un intervento di bonifica di un tratto di costa che sembra del tutto abbandonato, considerato che molte zone limitrofe invece sono state oggetto di diversi interventi di pulizia durante la stagione estiva.

Come evidenziato dal cittadino, la zona è quella attigua al lido sequestrato dalla Capitaneria di porto questa estate e che attualmente risula essere parzialmente stato rimosso, in attesa di eventuali nuove autorizzazioni.