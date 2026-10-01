 Messina, " di notte musica a palla dalle auto da piazza Antonello a Cristo Re"

Messina, ” di notte musica a palla dalle auto da piazza Antonello a Cristo Re”

Segnalazione WhatsApp

Messina, ” di notte musica a palla dalle auto da piazza Antonello a Cristo Re”

giovedì 01 Ottobre 2026 - 16:15

La segnalazione di un cittadino. "Un festival di marmitte truccate e di rumori insopportabili"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Non solo fuochi d’artificio quotidiani a Cristo Re. Da mercoledì a domenica le notti sono segnate dal caos generato dalle auto e dai motorini, con le loro marmitte truccate. Nella salita da piazza Antonello fino a Cristo Re noi residenti siamo vittime di un’insopportabile musica a palla. Così diventa impossibile poter dormire. Serve l’intervento delle forze dell’ordine, più che della polizia municipale”.

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