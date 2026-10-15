“Via Catania tra strisce sbiadite e cassonetti a ostacolo: pedoni e alunni a rischio”

A scrivere la madre di un ragazzo che frequenta la scuola vicina a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Attraversare via Catania è diventato un rischio quotidiano per pedoni e residenti. A lanciare l’allarme è una madre della zona, che denuncia lo stato critico della segnaletica stradale: le strisce pedonali sono ormai quasi del tutto cancellate dal passaggio dei veicoli e dal tempo, risultando invisibili sia di giorno che nelle ore serali.

Ecco la segnalazione: “Le strisce pedonali sono ormai quasi del tutto invisibili. Mi è capitato più volte di rischiare di essere investita mentre attraversavo sulle strisce, a causa della velocità eccessiva delle auto e della scarsa visibilità della segnaletica.

Ritengo indispensabile intervenire al più presto, ripristinando la segnaletica orizzontale e valutando l’installazione di un semaforo pedonale, per garantire maggiore sicurezza a chi attraversa la strada. A rendere la situazione ancora più pericolosa contribuisce la presenza di bidoni proprio all’inizio dell’attraversamento pedonale, posizionati sulle strisce e capaci di ostacolare la visuale sia dei pedoni sia degli automobilisti”.



“Via Catania è una strada molto frequentata, soprattutto nelle ore mattutine, quando numerosi ragazzi la percorrono per raggiungere le scuole. Tra viale Europa e via Catania sono presenti diversi edifici scolastici, ma purtroppo la sicurezza dei pedoni, in particolare dei più giovani, non sembra essere adeguatamente garantita.

“Come mamma, mi trovo costretta ad accompagnare mio figlio a scuola, perché non ritengo sicuro che possa raggiungerla autonomamente, a causa della mancanza di una segnaletica stradale adeguata e di attraversamenti pedonali realmente sicuri.

Non possiamo aspettare che accada un incidente grave prima di intervenire. I ragazzi devono poter andare a scuola in sicurezza e i cittadini devono poter attraversare la strada senza rischiare la propria incolumità. Chiedo pertanto che vengano effettuati al più presto un sopralluogo e tutti gli interventi necessari, tra cui il ripristino delle strisce pedonali, la rimozione degli ostacoli presenti sugli attraversamenti, una maggiore tutela dei pedoni e la valutazione dell’installazione di un semaforo.

La sicurezza stradale non è un optional, ma un diritto di tutti i cittadini. Confido in un intervento tempestivo e concreto da parte degli enti competenti”.

A peggiorare il quadro della sicurezza viaria contribuisce il posizionamento dei bidoni della spazzatura proprio a ridosso dell’attraversamento pedonale. I cassonetti creano un vero e proprio angolo cieco, togliendo la visuale a chi attraversa e nascondendo le persone alla vista degli automobilisti, che percorrono l’arteria spesso a velocità sostenuta.

La preoccupazione cresce in particolar modo durante le prime ore del mattino, quando la strada si popola di ragazzi diretti ai vari istituti scolastici situati nel tratto compreso tra viale Europa e via Catania. «Non ritengo affatto sicuro che mio figlio possa raggiungere la scuola in autonomia – sottolinea la lettrice – ed è inaccettabile dover aspettare che accada un incidente grave prima di vedere interventi concreti».

I cittadini chiedono quindi agli organi competenti un sopralluogo urgente per ripristinare la segnaletica orizzontale, arretrare o spostare i cassonetti dell’immondizia e valutare misure di moderazione del traffico, inclusa l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata a presidio degli attraversamenti più a rischio.