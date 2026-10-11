Acqualadroni, “i massi sono ancora lì”

Un cittadino messinese lamenta le condizioni generali del borgo ma soprattutto "la spiaggia è un ammmasso di fango"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, Giuseppe Smedile da Acqualadroni, per ricordare che i massi sono ancora sulla spiaggia in attesa di cosa? Ormai non si sa più, probabilmente un “pontone” che, visti i tempi di attesa, immaginiamo sia in corso di costruzione. Anche la recente proroga è scaduta il 29 settembre. Noi abitanti del borgo non sappiamo più cosa pensare. La spiaggia, che ormai è un ammasso di fango, è portatrice di infezioni: diverse persone e bambini hanno avuto problemi”.

E ancora: “Ricordo che anche il “secondo step” di lungomare è in attesa che venga ultimato – non so perché i lavori non riprendano – e il muro di contenimento già presenta lesioni che debbono essere necessariamente riprese. Il fronte del muretto che dà sul mare evidenzia gravissime lesioni e in più è gravemente danneggiato dalla salsedine. E quindi va intonacato come si deve. Finisco col dire che non pensavamo di passare un’estate orribile “grazie” principalmente alle problematiche create dal posizionamento dei massi sulla battigia, per non parlare delle condizioni dell’ intero borgo”.

Nel mese di giugno l’amministrazione aveva fatto un aggiornamento sui lavori di messa in sicurezza. E a fine agosto sono stati annunciati lavori di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti nel tratto di mare.